Bedrijven als PostNL, KLM en Philips maken volop gebruik van uitzendkrachten waarbij er voor die mensen geen zich is op vast werk en inkomen. Ook in distributiecentra van verschillende bedrijven en bij overheidsinstanties is dat het geval. Dat stelt FNV vast in zijn rapport „Vast in de draaideur” dat maandag aan leden van de Tweede Kamer wordt aangeboden.