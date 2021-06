Waterschap laat superstorm los op Brede Groene Dijk

Waterschap Hunze en Aa’s laat bij wijze van proef superstormen los op een nieuw soort dijk. Het geweld in de testfaciliteit van wateronderzoeksinstituut Deltares moet uitwijzen of een zeedijk van klei met daarop een grasmat even stevig is als een dijk bekleed met asfalt. Als de door Hunze en Aa’s bedachte Brede Groene Dijk een succes is, zullen zulke dijken op meer plekken in Nederland worden gebouwd, aangezien ze veel goedkoper en duurzamer zijn dan traditionele dijken.