Demissionair staatssecretaris van Defensie Barbara Visser onderkent dat er een probleem is met de manier waarop vrouwen die in opleiding zijn tot officier aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) in Breda worden behandeld. Ze reageert daarmee op een afstudeeronderzoek van Irina Tziamali waarover NRC maandag berichtte. De cultuur is sterk gericht op mannelijkheid en er is weinig ruimte voor vrouwen, concludeerde zij.