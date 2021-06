Pizzaketen New York Pizza wordt grotendeels verkocht. Een van de grootste pizzaketens van Nederland komt in handen van het Noorse conglomeraat Orkla, dat al tientallen merken in handen heeft op het gebied van levensmiddelen, snacks en persoonlijke verzorging. De Noren nemen een belang van 75 procent in de keten, die daarmee een waarde heeft van 145 miljoen euro. De huidige eigenaren houden 25 procent in handen.