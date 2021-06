Het 777X-vliegtuig van Boeing, dat nog in ontwikkeling is, maakte tijdens een testvlucht in december bepaalde bewegingen in de lucht zonder dat de piloten de stuurknuppel aanraakten. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA kan het toestel mede daarom voorlopig nog niet worden toegelaten tot het luchtruim. Boeing heeft een hele lijst met tekortkomingen gekregen die eerst moeten worden aangepakt.