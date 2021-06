Myanmar is van plan de militaire samenwerking met Rusland uit te breiden. Dat heeft de leider van het militaire regime, Min Aung Hlaing, volgens Sputnik gezegd in een interview met de Russische nieuwszender. Hij zou daarover vorige week gesprekken hebben gevoerd met de Russische minister Sergej Sjojgoe van Defensie, tijdens een militaire conferentie in Moskou.