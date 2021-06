Prijzen vliegvakanties weer gedaald door onzekerheid over reizen

De prijzen van vliegvakanties zijn afgelopen week flink gedaald omdat veel Nederlanders nog afwachtend zijn met boeken. Reiswebsite Zoover meldt dat de prijzen met zo’n 13 procent daalden. De reisbranche heeft veel ruimte in hotels ingekocht met de verwachting dat Nederlanders zitten te springen om vakantie. De onduidelijkheid over vakantieregels en de onzekerheid over het verloop van de coronapandemie maakt mensen echter voorzichtig waardoor de boekingen achterblijven.