Een dag nadat de Australische miljoenenstad Sydney voor twee weken in lockdown is gegaan, hebben de autoriteiten van New South Wales zondag dertig nieuwe coronagevallen gemeld. Daarmee komt het aantal besmettingen als gevolg van een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant op 110. Een dag eerder werden 29 positieve testresultaten gemeld. Er zijn ongeveer 52.000 mensen getest in de grootste stad van Australië.