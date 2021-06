Nederlanders die naar Duitsland gaan, hoeven zich niet meer aan te melden en ze hoeven geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs meer te tonen om het land in te mogen. Vanaf zondag geldt Nederland niet meer als risicogebied voor Duitsland, waardoor deze maatregelen zijn afgeschaft. In Duitsland zijn nog wel coronamaatregelen van kracht.