Taxi-app Uber en FNV staan komende dinsdag bij de rechtbank in Amsterdam lijnrecht tegenover elkaar in een zaak over de rechten van chauffeurs. Volgens de vakbond zijn Uber-chauffeurs gewoon werknemers, maar de techonderneming ziet hen als zelfstandigen die via haar platform werken. FNV wil dat er een einde aan die „schijnconstructie” komt.