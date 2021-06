Spanjaarden blijven masker dragen ondanks einde mondkapjesplicht

De Spaanse regering heeft donderdag de sinds mei vorig jaar geldende verplichting om in de buitenlucht een mondkapje te dragen laten vallen, zolang mensen 1,5 meter afstand houden. Toch geven veel Spanjaarden er nog altijd de voorkeur aan om op straat toch een masker te dragen. „Maskers mogen pas verdwijnen als wetenschappers dat zeggen”, zegt een 59-jarige leraar tegen persbureau AFP, „en dat zal pas gebeuren als een groot percentage mensen is gevaccineerd of het aantal nieuwe besmettingen minimaal is.”