De hulpverleningsorganisatie Artsen zonder Grenzen (AZG) is opnieuw het slachtoffer geworden van een gewelddadige aanval in Afrika. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werden donderdag twee door AZG ingehuurde chauffeurs beschoten door gewapende mannen terwijl ze patiënten naar het ziekenhuis in de plaats Batanfago vervoerden, zo maakte AZG zaterdag bekend via haar Twitter-account.