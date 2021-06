Meer dan 70 procent van de nieuwe coronabesmettingen in Lissabon is veroorzaakt door de bovengemiddeld besmettelijke Delta-variant. Volgens het Portugese nationale gezondheidsinstituut verspreidt de Delta-variant zich vanuit de Portugese hoofdstad snel door de rest van het land, waar de variant inmiddels verantwoordelijk is voor 51 procent van de besmettingen.