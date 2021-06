Zachtjes tikt de regen tegen het keukenraam. Verkoeling is gekomen, gelukkig. Ik kan weer denken. De eerste gedachte is een zin uit een verder vergeten pinksterpreek. Het spijt me dominees, soms beklijft er maar één zin. Een zin die als een vuurvliegje in mij blijft rondvliegen. ”We hebben regen nodig.” Schep moed dominees, elk van uw zinnen kan een vuurvliegje zijn.