Het gebied in Colombia dat wordt ingenomen door cocagewassen is eind 2020 uitgebreid tot 245.000 hectare en de productiecapaciteit van cocaïne steeg naar ruim een miljoen kilo per jaar, heeft het anti-drugsagentschap ONDCP in de VS bekendgemaakt. Een jaar eerder ging het nog om 212.000 hectare, wat neerkomt op een stijging van 15,5 procent. In 2019 werd volgens ONDCP nog 936.000 kilo coke geproduceerd.