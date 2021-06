Beleggers enthousiast over ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic

Ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic was vrijdag de grote winnaar op de beurzen in New York. De onderneming, die uit de koker komt van zakenman Richard Branson, heeft van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA toestemming gekregen voor commerciële vluchten naar de ruimte. Beleggers reageerden enthousiast en zetten het aandeel tientallen procenten hoger. Ook sportmerk Nike was na het openen van de boeken erg in trek op Wall Street, waar de belangrijkste graadmeters overwegend hoger het weekend ingingen.