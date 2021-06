De afgelopen negen jaren werkten ze in de ‘frontlinie’, op een christelijke hogeschool in Papoea. „Er waren demonische krachten aan het werk”, vertelt Pieter van der Wilt (42) uit Kloetinge. Z’n vrouw Jacomien (40): „Gelukkig hadden we een duidelijke roeping. Daar konden we in moeilijke momenten op teruggrijpen.”