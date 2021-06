Er zit te weinig lijn in de vaccinatiezorg voor mensen met een verhoogd medisch risico. De richtlijnen zijn te vaag en de zorg is te versnipperd, schrijft Zorginstituut Nederland in een rapport dat minister Tamara van Ark vrijdag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het rapport gaat over alle vaccinaties, niet per se over de inentingen tegen het coronavirus.