Op het coronadashboard van de Rijksoverheid is sinds deze vrijdag ook te zien welke varianten van het virus het meest rondgaan. „Het is belangrijk om de varianten in Nederland goed in de gaten te houden, zodat we voorbereid zijn om eventueel in te grijpen wanneer dat nodig is”, zei demissionair zorgminister Hugo de Jonge in een verklaring bij de uitbreiding.