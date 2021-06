Verdachte proces Marengo wil naar afscheid overleden vader

De rechtbank heeft Mohamed R., prominent verdachte in het grote liquidatieproces, geen onderbreking van diens voorarrest gegeven om afscheid te nemen van zijn onlangs overleden vader. R. zit inmiddels 3,5 jaar vast op verdenking van betrokkenheid bij liquidaties, waartoe hoofdverdachte Ridouan Taghi de opdracht zou hebben gegeven. Vrijdag verzocht R. op een zitting in de gerechtsbunker in Amsterdam om gelegenheid te krijgen voor het afscheid.