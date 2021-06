„Ik had nooit de ambitie om schoolleider te worden. Als iemand dat vijf jaar geleden had geopperd, had ik hem vierkant uitgelachen. Als teamleider was ik toen al verantwoordelijk voor 8 van de 25 klassen. Mijn collega en ik volgden de opleiding voor schoolleider omdat we dachten: op zo’n grote school –bijna 600 leerlingen– is die kennis nooit weg.