Burgemeesters boos over kritiek De Jonge: gemakkelijk

Een aantal burgemeesters is boos op demissionair coronaminister Hugo de Jonge, die donderdag in de Tweede Kamer heeft gezegd dat de burgemeesters te lang hebben gewacht met regionale maatregelen toen een nieuwe coronagolf zich aandiende. Het kabinet zou bij een volgende uitbraak zelf de regie in de regio willen pakken, omdat de regio’s dat ‘spannend’ zouden vinden. „Een gemakkelijk en compleet onterecht verwijt”, zegt de Gelderse commissaris van de Koning John Berends vrijdag namens de drie veiligheidsregio’s in zijn provincie.