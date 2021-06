Staalmaker ArcelorMittal voert licht hogere AEX aan

De Amsterdamse AEX-index ging vrijdag licht vooruit onder aanvoering van ArcelorMittal. De staalfabrikant profiteerde onder andere van het akkoord in Washington over het omvangrijke pakket aan investeringen in de Amerikaanse infrastructuur. Het aandeel Neways werd ook hoger gezet. De Brabantse fabrikant van elektronische componenten heeft een voorlopige overnamedeal gesloten met investeerder Infestos. Met het overnamebod gaat Infestos de strijd aan met industrieconcern VDL dat ook op Neways aast.