Voor het doodschieten van de Rotterdamse scholiere Hümeyra (16) is Bekir E. in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof oordeelde vrijdag dat de 34-jarige E. schuldig is aan moord. De uitspraak is gelijk aan de strafeis van justitie.