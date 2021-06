In Sliedrecht is een seniorenflat met veertig woningen aan de Merelstraat vrijdagochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een gaslek. Het lek ontstond toen een gasleiding in de buurt werd geraakt tijdens werkzaamheden. Rond 11.15 uur was het gat gedicht door netbeheerder Stedin en mochten de bewoners terug naar huis.