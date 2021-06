De Amerikaanse president Joe Biden heeft speciale federale hulp toegezegd voor de autoriteiten in de plaats Surfside in Florida na de ineenstorting van een appartementencomplex. Het pand stortte donderdag als een kaartenhuis in elkaar en er zijn zeker drie doden en meerdere gewonden gevallen. Inmiddels zijn 37 mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Volgens de brandweer komen er geluiden uit de puinhopen.