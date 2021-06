Bitse autoproductie blijft lager dan voor corona

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is de Britse autoproductie in mei fors gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De afgelopen maand rolden volgens handelsorganisatie SMMT bijna 55.000 wagens van de band, een jaar eerder waren dat er slechts 5314. In 2019 lag het aantal echter twee keer zo hoog als nu. SMMT klaagt dat een wereldwijd tekort aan onderdelen zoals halfgeleiders het herstel van de industrie in de weg staat.