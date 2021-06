Enkele wijken in de Australische miljoenstad Sydney gaan vanaf vrijdag middernacht een week in lockdown vanwege een uitbraak met de zeer besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. De inwoners van vier delen van de stad, waaronder het centrum en Bondi Beach, hebben opdracht gekregen alleen in dringende gevallen hun huizen te verlaten, vertelde premier Gladys Berejiklian van de staat New South Wales vrijdag aan verslaggevers.