Onvoldoende steun voor Merkels voorstel voor EU-top met Poetin

Het voorstel van de Duitse bondskanselier Angela Merkel om een EU-top met de Russische president Vladimir Poetin te houden wordt door de meerderheid van de EU-leiders niet gesteund. Volgens premier Mark Rutte kan een bijeenkomst op het hoogste niveau misschien in de toekomst eens plaatsvinden maar eerst moet Moskou stoppen met acties die tegen Europa zijn gericht, stappen zetten op het gebied van mensenrechten, de Krim vrijgeven en meewerken in de rechtszaak over het neerhalen van de MH17.