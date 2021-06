Volgens een onderzoek van de Virginia Commonwealth Universiteit in Richmond is de levensverwachting van de Amerikaanse bevolking in coronajaar 2020 met bijna twee jaar gedaald. Het onderzoeksteam concludeerde bovendien een enorme ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen. Bij zwarte mannen daalde de levensverwachting naar 68 jaar, de laagste waarde sinds 1998. Bij witte mannen ligt die daarentegen op 75 jaar.