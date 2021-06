Op St. Maarten is donderdag in hoger beroep een 35-jarige man veroordeeld tot elf jaar cel voor de moord op een 24-jarige studente in 2015 op Saba. Het kleine eiland, met bijna tweeduizend inwoners, is een bijzondere gemeente van Nederland en kent weinig criminaliteit. De moord op de Amerikaanse Kavya Guda, van Indiase afkomst, is de eerste deze eeuw.