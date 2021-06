Een windhoos in het zuiden van Tsjechië, niet ver van de grens met Oostenrijk, heeft zeker vijf mensenlevens geëist, melden Oostenrijkse media. De schade door de wervelwind is enorm. Er is ook sprake van minstens 100 tot 150 gewonden in de regio met de plaatsen Hodonin en Breclav, zo’n tachtig kilometer ten noordoosten van Wenen.