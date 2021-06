De Jonge blijft erbij: 1,5 meter afstand nodig tot half augustus

De 1,5 meter afstand blijft zeker tot half augustus overeind, juist om mensen te beschermen die zich nog niet konden laten vaccineren. In de Tweede Kamer klinkt donderdag de roep van onder meer D66 en PVV om deze basismaatregel nu al los te laten of in ieder geval een paar weken eerder. Maar demissionair zorgminister Hugo de Jonge vindt dat niet verstandig en houdt vast aan de 1,5 meter. Hij volgt daarmee het advies van de deskundigen in het Outbreak Management Team (OMT).