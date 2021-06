Al zijn vrije tijd brengt hij door op het veld. Voor William van Kralingen (25) uit Lienden is jagen niet zomaar een hobby, het is een levensstijl. Schieten is er maar een klein onderdeel van. Dieren tellen, de natuur observeren, overleggen met boeren over ganzen op de akkers; het werk van de jager is veelzijdig.