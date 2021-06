De politie heeft in een verborgen ruimte in een vrachtwagen 600.000 xtc-pillen gevonden. Dat gebeurde dinsdag in Almere, aldus de politie donderdag. Vijf mensen zijn in verband ermee aangehouden; de chauffeur, drie mensen die in een bestelbusje zaten dat achter de vrachtwagen reed en iemand in Zwolle.