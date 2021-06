Restaurants, cafés en winkels in de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving moeten voortaan in het weekeinde al om 15.30 uur sluiten. Ook moet iedereen die deze regio verlaat of betreedt een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs bij zich hebben. De maatregelen worden ingevoerd vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen.