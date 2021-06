AMBER Alert voor vermiste kinderen blijft vooralsnog actief

Het waarschuwingssysteem AMBER Alert blijft de komende maanden nog in werking. Meldingen van kinderen die zijn vermist of mogelijk in levensgevaar zijn, zouden vanaf 22 juli verspreid worden via Burgernet, een systeem van de politie. Maar onder druk van de Tweede Kamer stelt demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus de overgang uit. Hij geeft de politie en het bedrijf achter AMBER Alert tot 1 oktober de tijd om te praten over de ontwikkeling van een ander alarmeringssysteem.