Oorlogsmuseum Overloon heeft een in België opgegraven Britse Lancaster bommenwerper in permanente bruikleen gekregen. Het vliegtuig bestaat uit meer dan tweeduizend grote en kleine wrakstukken, die komend weekeinde in elkaar gepast zullen worden. De Lancaster NN775 maakt deel uit van een tentoonstelling over de luchtgevechten in de Tweede Wereldoorlog.