De raadkamer van de rechtbank in Maastricht heeft donderdag het voorarrest verlengd van de ouders van de vier maanden oude baby uit Heerlen die in mei onder verdachte omstandigheden is overleden. De oma van het kindje werd woensdag op vrije voeten gesteld. Dat heeft een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Maastricht donderdagavond laten weten.