Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen drie mensen die worden verdacht van het beïnvloeden van getuigen van het neerslaan van een agent. Dat gebeurde bij een trouwstoet die voor overlast zorgde in Rotterdam in 2019. Tegen een 45-jarige vrouw en een 55-jarige man is 90 dagen gevangenisstraf geëist, tegen een 24-jarige man 100 dagen, omdat hij ook wordt verdacht van belediging van de agent.