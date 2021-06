Fries hospitaal zet meer mensen in om aan donatieweefsel te komen

Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) gaat per 1 juli meer en extra getrainde mensen inzetten om aan meer weefsel voor transplantatie te komen, met name in de avonden en de weekeinden. Het is naar eigen zeggen het eerste ziekenhuis dat dit zo gaat proberen. „Er is een groot tekort aan weefseldonoren. Op dit moment zijn er vijftig tot zestig overledenen door wie jaarlijks in het MCL weefsel wordt afgestaan. Met de inzet van de weefseldonatieprofessional hoopt het MCL dit aantal te verhogen”, zo laat het ziekenhuis weten.