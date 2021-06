Onderzoekers uit Wageningen hebben de genetische samenstelling van de ui helemaal ontrafeld. Het was „een behoorlijke puzzel” om het genoom van de groente in kaart te brengen, zegt onderzoeker Richard Finkers van Wageningen University & Research (WUR). Want het uiengenoom is groter dan je zou zeggen. „Zo’n zestien keer groter dan dat van een tomaat en vijf keer groter dan dat van de mens.”