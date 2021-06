De Europese aandelenbeurzen lieten donderdag duidelijke winsten zien. De stemming werd gesteund door een stijging van het ondernemersvertrouwen in Duitsland, de grootste economie van de eurozone. Ook werden de technologiebedrijven hoger gezet na de nieuwe recordstand van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of England, dat later op de dag bekend wordt gemaakt.