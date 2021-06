Driekwart van vispassages werkt niet voor palingen

Driekwart van de honderden vispassages in Nederland werkt niet voor palingen. Als honderd palingen achtereenvolgens vier vispassages proberen te passeren, komt slechts één van de vier vissen op de eindbestemming aan. Dat betekent dat in elk geval 40 procent van de Nederlandse wateren niet bereikbaar is voor paling. De efficiëntie van de bij waterbeheerders populaire vispassages is ondermaats. Bovendien werkt 60 procent van die passages helemaal niet.