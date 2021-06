Aan het strand ten noorden van Miami is in de nacht van woensdag op donderdag een groot deel van een bewoond appartementencomplex ingestort. Plaatselijke media vrezen veel slachtoffers. Honderden brandweer- en politiemensen uit de wijde omtrek zijn massaal uitgerukt om de puinhopen in het district Surfside te doorzoeken. Het pand van twaalf verdiepingen is aan de zeezijde voor de helft als een kaartenhuis ineengezegen.