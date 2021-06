‘Nederland heeft overzicht vaccinatie-incidenten niet op orde’

De registratie van incidenten die tijdens vaccinatiecampagnes plaatsvinden is in Nederland niet goed geregeld en dat moet beter, vindt het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). De onafhankelijke stichting wijst erop dat mogelijke bijwerkingen wel goed worden verzameld. Dat doet bijwerkingencentrum Lareb. Maar van zaken die misgaan tijdens het vaccineren ontbreekt het overzicht. Terwijl dat wel belangrijk is om de veiligheid van vaccinaties te vergroten, zegt het IVM. „Fouten voorkom je ook door te leren van de fouten die anderen gemaakt hebben”, legt directeur Ruud Coolen van Brakel uit.