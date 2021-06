Dat veel werkende vrouwen na het krijgen van kinderen er in inkomen op achteruitgaan, lijkt vooral te maken te hebben met de traditionele rolverdeling in het gezin. Dat ligt niet per se aan een tekort aan plekken op de kinderopvang. Dat komt naar voren uit een studie van het Centraal Planbureau (CPB) naar de reden van de inkomstendaling, die is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.