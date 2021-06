De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar sterker gekrompen dan eerder werd gedacht. Het bruto binnenlands product daalde met 0,8 procent ten opzichte van de voorgaande drie maanden, meldt het Centraal Bureau van de Statistiek. In een eerste raming meldde het statistiekbureau nog 0,5 procent krimp op kwartaalbasis.