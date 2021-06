De voormalige president van de Filipijnen, Benigno Aquino, is donderdag op 61-jarige leeftijd overleden. Aquino werd eerder op de dag overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Aquino was van 2010 tot 2016 president van de Filipijnen. Hij was gedurende zijn hele presidentschap populair bij het Filipijnse volk.