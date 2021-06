In de parlementaire enquête naar de toeslagenaffaire worden fraudebestrijding en handhaving bij uitvoerders van de overheid onderzocht. Ook moet duidelijk worden wat de „politieke besluitvorming en de rol van de Tweede Kamer in het bijzonder” betekende voor ontspoorde fraudejachten. Dat blijkt uit een brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken aan de rest van de Kamer.